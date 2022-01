Denver še vedno brez Čančarja, Brooklyn mesec in pol brez Duranta SiOL.net V košarkarski ligi NBA se bosta ponoči pomerili moštvi Denver Nuggets in Utah Jazz. Za gostitelje še vedno ne more igrati poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar, slabo novico pa so izvedeli tudi navijači Brooklyn Nets. Njihov zvezdnik Kevin Durant bo namreč zaradi poškodbe kolena izven pogona kar šest tednov, kar pomeni, da bo najverjetneje moral izpustiti tudi tekmo zvezd.

