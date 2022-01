V Rušah zadnji dan tri zmage za Rusijo RTV Slovenija Z zadnjimi štirimi končnimi odločitvami se je končala strelska velika nagrada v Rušah. Blesteli so ruski strelci, ki so dosegli tri zmage. V okrnjeni konkurenci so slovenske strelke na domačih tleh dosegle eno drugo mesto.

