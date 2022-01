Osaka in Nadal v drugi krog, Norrie prva večja žrtev 24ur.com Japonka Naomi Osaka in Španec Rafael Nadal sta med prvim večjimi imeni, ki sta se uvrstila v drugi krog prvega teniškega grand slama v tej sezoni, odprtega prvenstva Avstralije. Branilka naslova in dobitnik 20. turnirjev velike četverice sta napredovala brez izgubljenega niza. Turnir pa je že zaključen za 12. nosilca, Britanca Camerona Norrieja.

Sorodno







































Oglasi