V Občini Trebnje so včeraj volili nadomestnega svetnika, ki bo v tamkajšnjem občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Po uradnih podatkih trebanjske posebne volilne komisije so za romskega svetnika izvolili edinega kandidata za to mesto, Mateja Breznika. Zanj je volilo 58 od sicer 177 volilnih upravičencev. preberite več » ...