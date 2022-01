Višje sodišče razveljavilo sodbo za Kamničana, ki je hranil fotografije golih otrok 24ur.com Višje sodišče je razveljavilo sodbo za 25-letnega Kamničana, ki je bil lani obsojen na 18 mesecev zapora zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja golih fotografij otrok. Višji sodniki so sodbo razveljavili, ker ni jasno, ali je razumel pomen in posledice priznanja.

