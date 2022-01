Derepasko: Navijačem se opravičujemo za polom v prvem polčasu 24ur.com Dvomesečna tekmovalna pavza ni prijala rokometašicam Krima Mercatorja. Ljubljančanke so bile v 10. krogu rokometne Lige prvakinj povsem brez možnosti proti danskemu Vipersu. Skandinavke so vse dvome o končnem zmagovalcu razblinile že v prvem polčasu. V taboru Krimovk so se navijačem za katastrofalno igro v pičlih 30 minutah celo opravičili. Novo priložnost imajo v sredo, ko bodo v okviru vnaprej ...

