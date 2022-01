Že dolgo se je Občina Ribnica pripravljala na odkup stare in zapuščene hiše v ovinku v naselju Jurjevica. Stavba je namreč stala na vogalu ob križišču občinskih cest, ki peljeta iz Ribnice oziroma Žlebiča, in je bila ozko grlo predvsem za dostop z ribniške strani. Z njenim rušenjem, gradbeni stroji so jo odstranili preteklo soboto, so ustvarili prostor za gradnjo večjega, preglednejšega in seveda ...