Mariborski policisti poročajo o prometni nesreči med dvema voznicama osebnih avtomobilov. Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo med dvema voznicama osebnih avtomobilov, do katere je prišlo včeraj, okrog 22. ure na območju Slovenske Bistrice. 62-letna povzročiteljica je s kraja odpeljala. Policisti so jo izsledili in ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,36 mg/l alkohola.