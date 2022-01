Leto dni po aretaciji Navalnega se v Rusiji krepi zatiranje kritikov Politikis Mineva leto dni, odkar so ruske oblasti ob vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil po zastrupitvi z novičokom, aretirale opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Ta trenutno še vedno služi zaporno kazen v kazenski koloniji, v državi pa se nadaljujejo ukrepi za utišanje kritičnih glasov, ki so se še okrepili po aretaciji Navalnega. Navalni, velik nasprotnik […] The post Leto dni po aretaciji Nava ...

