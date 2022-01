Umrl katalonski arhitekt, čigar delo je navdahnilo filmske in televizijske ustvarjalce 24ur.com Ricardo Bofill, veliko ime katalonske postmodernistične arhitekture, je zaradi zapletov, povezanih s covidom-19, umrl v 83. letu. Podpisal se je pod znane projekte, kot so stolpnica Walden 7, barcelonski hotel W in tamkajšnje letališče, zasnoval pa je tudi stavbo La muralla roja, ki je inspiracijo nudila ustvarjalcem južnokorejske serije Squid Game.

Sorodno Oglasi