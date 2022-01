Gasilci iz Gorice so danes zjutraj okrog 6.30 posredovali na bivši pokrajinski cesti št. 8 v Sovodnjah, kjer se je avtomobil iz še nepojasnjenih vzrokov prevrnil na streho. Voznico, ki je bila poškodovana, so potegnili iz razbitin, pri čemer so jim bili v pomoč reševalci službe 118. Z reševalnim vozilom so jo nato prepeljali v bolnišnico. Kot kaže, ni v življenjski nevarnosti.