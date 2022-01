Vodenje družbe Pro Plus februarja prevzema Branko Čakarmiš Dnevnik S 1. februarjem bo dosedanji generalni direktor medijske hiše Pro Plus Pavel Vrabec imenovan na mesto predsednika slovenskih poslovnih operacij v skupini CME. Na njegovo mesto bo prišel Branko Čakarmiš, zdaj v Pro Plusu programski direktor, so...

Sorodno











Oglasi