Dončić in druščina v pričakovanju Oklahome SiOL.net Slovenski košarkarski as Luka Dončić in soigralci iz moštva Dallas Mavericks bodo gostili Oklahomo City Thunder in poskušali zmagati še tretjič zapored. Teksaška ekipa je trenutno na petem mestu zahodne konference, gostje pa daleč od končnice, na predzadnjem, 14. mestu.

