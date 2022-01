Na borzo prihaja prva slovenska zasebna družba 24ur.com Na Ljubljanski borzi se bo v kratkem začelo trgovati z delnicami družbe Eqouinox nepremičnine, ki je nastala lani spomladi, ko so Union Hoteli nanjo oddelili svoje nepremičnine. To bo prva zasebna družba na organiziranem trgu Ljubljanske borze in bo vlagateljem ponujala priložnost za investicijo na trgu nepremičnin v Sloveniji, vodi pa jo Matej Rigelnik. Equinoxov portfelj trenutno temelji na hot...

