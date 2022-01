Tihotapec z avtomobilom drvel čez mejo in streljal na avstrijske vojake RTV Slovenija Na Gradiščanskem v Avstriji je tihotapec s prebežniki prebil mejno kontrolo in streljal na avstrijske vojake. Dvanajst ljudi, ki so jih ujeli, je bilo nepoškodovanih in so že zaprosili za azil. Tihotapcu je uspelo pobegniti.

Sorodno













Oglasi