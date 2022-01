Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je dejal, da bo selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance znan najpozneje do sredine februarja. Ali bo to še naprej Alberto Giuliani, ki mu je po koncu lanske sezone potekla pogodba, ne more potrditi, prepričan pa je, da bo Slovenijo tudi v prihodnje vodil dober strokovnjak.



Več na Ekipa24.si