Kmetijski minister tudi uradno k Toninu SiOL.net Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek bo na državnozborskih volitvah kandidiral na listi NSi, so za STA potrdili v stranki. Več bo sicer znano po torkovi novinarski konferenci, na kateri bosta predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin in Podgoršek spregovorila o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah.

