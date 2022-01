[Ustrelili so ga v starosti 39 let] Američani danes obeležujejo dan Martina Luthra Kinga mlajšega Politikis V ZDA danes obeležujejo nacionalni praznik, dan Martina Luthra Kinga mlajšega, leta 1968 umorjenega borca za državljanske pravice temnopoltih in Nobelovega nagrajenca za mir. Predsednik ZDA Joe Biden je v poslanici ob prazniku Američane pozval, naj se znova zavežejo nedokončanemu delu zagotavljanja rasne enakopravnosti. Osrednje slovesnosti tudi letos potekajo v zgodovinski baptistični cerkvi Eben ...

