[Krvavi obračuni med Škaljarci in Kavčani ] Na obrobju Podgorice mafijca ubila bomba v avtomobilu Politikis Na obrobju črnogorske prestolnice Podgorica je danes eksplodiral avtomobil bomba. V eksploziji je umrl voznik avtomobila, domnevni član mafijskega klana iz obalnega črnogorskega mesta Kotor, poročanje črnogorskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. Umorjeni naj bi bil pripadnik klana Škaljarcev. V mestu Kotor delujeta dva klana. Eden v naselju Škaljari in drugi v naselju Kavač. […] The p ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Črna gora Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matej Tonin

Tanja Fajon

Metod Ropret

Jože Podgoršek