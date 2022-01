Nekdanji slovenski selektor brez milosti: Nisem presenečen SiOL.net "Vse je drvelo navzdol že na svetovnem prvenstvu v Egiptu, nadaljevalo se je na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, nato se je ta pot le še stopnjevala in to kar se je zgodilo na Madžarskem zame ni nobeno veliko presenečenje, ampak je odraz napačnih odločitev v zadnjih dveh letih," po polomu in hitrem izpadu Slovenije iz evropskega prvenstva meni njen nekdanji selektor Tone Tiselj.

