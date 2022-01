Minulo leto je bilo pestro Slovenske novice Čeprav smo bili lani že drugo leto zapored v primežu koronavirusa in so imeli številni glasbeniki bistveno manj priložnosti razveseljevati ljudi na različnih dogodkih in morali veliko koncertov odpovedati, je bilo leto vseeno precej zanimivo.

Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Anže Logar

Branko Masleša