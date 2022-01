Zapuščina pokojnega Princea ocenjena na 137 milijonov evrov 24ur.com Po šestih letih pravnih sporov so se vse vpletene strani zedinile glede vrednosti zapuščine legendarnega Princea, ki je umrl 21. aprila 2016. Njegovo dediščino si bo razdelilo nekaj njegovih sorojencev in podjetje, ki se ukvarja z glasbenimi storitvami in skrbjo za mlade talente.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Anže Logar

Branko Masleša