“Milijarderji so imeli grozno pandemijo”- Ko je na milijone ljudi med pandemijo padlo v revščino, se topnews.si Deset najbogatejših Zemljanov je od izbruha pandemije covida-19, ko sta se revščina in neenakost še povečala, podvojilo svoje bogastvo, kaže včeraj objavljena raziskava nevladne organizacije Oxfam. Na Forbesovem seznamu desetih najbogatejših ljudi so ustanovitelj Tesle Elon Musk, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, soustanovitelja Googla Larry Page in Sergey Brin, prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg,...

Sorodno









Oglasi