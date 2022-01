Štajerska avtocesta je ponovno normalno prevozna SiOL.net Na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi verižnega trčenja nastal daljši zastoj do Krtine. Kot so sporočili s Prometno-informacijeksga centra, so posledice nesreče odstranili. Promet poteka normalno.

