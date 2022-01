Davčni zavezanci so v letu 2021 Finančni upravi plačali 18 % več dajatev kot v letu 2020 Demokracija Piše: C. R. Po prvih znanih podatkih je Finančna uprava (FURS) v letu 2021 pobrala 19,212 milijarde evrov prihodkov, kar je za 2,930 milijarde evrov oziroma za 18,0 % več kot v letu 2020 in za 1,639 milijarde evrov oziroma za 9,3 % več kot v letu 2019. Če bi prihodkom v letu 2020 prišteli še prispevke za socialno varnosti, ki so bili na podlagi interventnih ukrepov plačani mimo FURS neposredno bl

