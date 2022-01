Ob hitrem življenjskem tempu je včasih težko najti čas za telesno aktivnost, pa vendar strokovnjaki bolj in bolj poudarjajo, kako pomembna je. Ne smete pozabiti, da šteje prav vsak način rekreacije in da tudi 15 minut hoje na dan lahko za vaše zdravje naredi zelo veliko. Kaj pa se zgodi, če vsak dan hodimo in kdaj je najbolj priporočljivo sprehod opraviti? ...