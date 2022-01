Ta teden skupno usposabljanje slovenskih in ameriških pilotov RTV Slovenija Od danes do četrtka se bodo na območju Suhe Krajine in na letališču Cerklje ob Krki usposabljali slovenski in ameriški piloti. Urili bodo taktične postopke reševanja izoliranega osebja, pa tudi izvenletališko pristajanje na predhodno določenih območjih.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tamara Zidanšek

Anže Kopitar

Robert Golob