Po pametnih telefonih zdaj še prenosni računalniki stopajo v obdobje ozkih robov in visokega razmerja med zaslonom in ohišjem. Huawei ima na tem področju že nekaj let vodilno vlogo, po zaslugi zaslonov »FullView«, s katerimi je navdušil uporabnike. Izjema ni pred kratkim predstavljani model Matebook 14s, saj se ravno tako ponaša z impresivno vizualno izkušnjo. […] Prispevek Neverjeten dosežek Huaw ...