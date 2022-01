Po skoraj dveh tednih pravnih bitk, medijskih in diplomatskih pritiskih se je končno nekoliko umirila saga okoli trenutno najboljšega igralca tenisa na svetu, Novaka Đokovića. Ta je namreč v začetku januarja razburil in razdelil občo javnost s svojim odhodom na odprto teniško prvenstvo Avstralije. Z vprašanjem necepljenega športnika in njegovega vizuma, ki ga je prejel na podlagi zdravstvene izjeme organizatorjev...