Orodje za iskanje zanimivih statistik in vpogled v delovanje lokalne oblasti 24ur.com Inštitut Danes je nov dan je razvil Parlameter Mestne občine Ljubljana, občinsko različico orodja Parlameter, sprva namenjenega analizi glasovanj in transkriptov nastopov v državnem zboru, sedaj pa tudi v občinskih oz. mestnih svetih. Platforma nudi vpogled v delovanje ljubljanskega mestnega sveta in sprejemanje odločitev. V naslednjih mesecih bodo predstavili še Parlametre občin Ajdovščina, Hras...

