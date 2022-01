Zahod Afganistana prizadel potres. Umrlo najmanj 26 ljudi. RTV Slovenija Najmanj 26 ljudi je umrlo v potresu, ki je prizadel okrožje Kadis na zahodu Afganistana. Ljudje so umrli, ko so se vdrle strehe njihovih hiš v pokrajini Badgis. Med žrtvami je pet žensk in štirje otroci.

Sorodno Oglasi