Lara Goršek Kos vstopila v Bar: Ksenija je malo nora 24ur.com V srbski resničnostni šov Bar je vstopila nova slovenska tekmovalka, in sicer stara znanka televizijskih zaslonov, Lara Goršek Kos. Ob vstopu novih tekmovalcev si je Ksenija Kranjec najbolj želela, da bi vstopil še kdo iz Slovenije, a ko je na zaslonu videla nove tekmovalce, je rekla: 'Nikogar ne poznam!' in se obrnila stran. No, Ksenija pozna eno od treh novi tekmovalcev. Z Laro sta stari znanki...

