V Mehiki ubit že drugi novinar letos Dnevnik V mehiškem mestu Tijuana ob meji z ZDA je bil ubit fotoreporter, so sporočile mehiške oblasti. 49-letni Margarito Martinez, ki je delal za več medijev, tudi tednik Zeta of Tijuana, je bil pred tem deležen tudi groženj. To je že druga smrt novinarja...

