UAU! Poglejte, kako dobro je pri svojih letih videti mama Zvezdane Mlakar TOčnoTO.si Zvezdana Mlakar je igralka in televizijska voditeljica, ki se ji je pred kratkim zgodila velika krivica. Njeno oddajo so namreč ukinili. Z zdravstvenimi težavami pa se sooča tudi njena mama. Zvezdana je namreč delila fotografijo, na kateri je z mamo in z zapisom sledilcem sporočila, kaj se dogaja. Priznati moramo, da njena mama pri šestinosemdesetih […] UAU! Poglejte, kako dobro je pri svojih letih...

Sorodno

























Oglasi