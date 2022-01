Sviz zahteva plačilo dodatnih obremenitev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju Primorske novice Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je zaradi vse bolj zahtevnih razmer v vrtcih in šolah ob novem valu okužb na vlado znova naslovil zahtevo za ureditev plačil za dodatne obremenitve in ustreznih dodatkov. V nasprotnem primeru v sindikatu vlado svarijo, naj se več ne zanaša na potrpežljivost zaposlenih v šolstvu.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Matej Tonin

Tamara Zidanšek

Bojana Beović