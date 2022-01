Jim Carrey objavil smešen video: Star sem 60 in seksi 24ur.com Eden najboljših komičnih igralcev vseh časov Jim Carrey, ki je leta 1994 ustvaril eno vidnejših vlog v komediji Butec in butec, je dopolnil 60 let. Ob tem častitljivem mejniku se je oglasil na Twitterju, kjer je delil zabaven videoposnetek sebe.

