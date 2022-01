Dragića zmotila neiskrenost, zdaj se veseli ljubljanskega izziva SiOL.net "Cedevita Olimpija ima res že sestavljeno ekipo, a verjamem, da lahko veliko prispevam. Vsi me poznate, kakšen sem. Boril se bom, poskušal bom pomagati ekipi, kolikor se da. Skušal se bom čim hitreje vklopiti. Da bomo nizali zmage in se uvrstili med najboljše štiri v ligi ABA in med osem v EuroCupu," je Zoran Dragić v svojem slogu poln optimizma povedal ob uradni predstavitvi, na delu v dresu Cedevite Olimpije pa ga lahko pričakujemo že v sredo v EuroCupu, ko v Ljubljano prihaja španska Gran Canaria.

