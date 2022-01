Slovesna podelitev priznanj rednim, novim ter uspešnim uporabnikom Skupnega ocenjevalnega okvira, mo Vlada RS Na Ministrstvu za javno upravo od leta 2016 poteka projekt Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave. V tem času je bil Skupni ocenjevalni okvir – model CAF (Common Assessment Framework) – uveden in ponovno uporabljen že v več kot 100 organizacijah javne uprave in javnega sektorja širše. Že tradicionalna slovesna podelitev priznanj organizacijam, ki so v preteklem letu zaključile samooceno po modelu CAF oziroma postopek zunanje povratne informacije CAF EPI, je tudi tokrat potekala na daljavo.

