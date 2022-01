Nogometaši Olimpije so v zimskem prestopnem roku dobili še četrtega novinca. Ta sicer v pravem pomenu besede ni novinec, saj je v Ljubljani še igral in se k zelenobelim vrača po enem letu igranja pri ekipi Pohang Steelers iz Južne Koreje, s katero je igral tudi v finalu azijske lige prvakov, so sporočili iz Olimpije.



