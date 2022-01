WHO: Letos ne bomo odpravili virusa. Morda ga ne bomo nikoli. SiOL.net Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posvarila pred napačnim prepričanjem, da bi endemičnost bolezni covid-19 pomenila, da bolezen ni več nevarna. Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je tudi opozoril, da pandemije covida-19 še zdaleč ni konec, in posvaril pred prepričanjem, da je različica omikron blage narave.

Sorodno







Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anamarija Lampič

Boštjan Kline

Matej Tonin

Bojana Beović