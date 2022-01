Slovenski kirurg: Bratuškova je kot premierka naročila moje utišanje #video SiOL.net Znani slovenski ortoped, kirurg Danijel Bešič Loredan, je te dni javno spregovoril o pritiskih nase v obdobju vlade Alenke Bratušek. Ta naj bi v času, ko sta s kolegom Erikom Brecljem opozarjala na korupcijo pri nabavah medicinske opreme, naročila, naj utišajo tega Loredana in Breclja. V stranki SAB, ki na plakatih odšteva dneve do volitev in med drugim obljublja, da bodo čez manj kot 100 dni okrepili javno zdravstvo, danes tega ne komentirajo.

