Na brniškem letališču si v poletnem voznem redu obetajo vrnitev starih povezav 24ur.com Na ljubljanskem letališču so potegnili črto pod leto 2021 in pogledali proti prihodnjim mesecem letošnjega leta, predvsem proti poletnemu voznemu redu. Ta v veljavo stopi konec marca, postregel pa naj bi z novostmi in na Brnik vrnil nekaj povezav, ki so bile prekinjene zaradi epidemije. Transavia France naj bi postregla z leti na pariško letališče Orly, Finnair z letenjem v Helsinke, Lufthansa v ...

