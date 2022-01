Možina: Ta stranka je desetletja obvladovala to hišo. Zdaj je tega konec, mi se ne bojimo. #video SiOL.net "Nobene konkretne obtožbe ni, da to in to ne drži. Seveda njih moti, da to obstaja. Da na javni televiziji obstaja oseba, ni edina, ampak vendarle, ki razmišlja drugače. Ljudje se ne zavedajo, da je javna televizija televizija vseh. In poskušajo nas prestrašiti, da bi bila televizija SD, ker je ta stranka desetletja to hišo pač obvladovala do popolnosti. Tega je konec, mi se ne bojimo. Tisto, kar ...

