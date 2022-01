V večernih urah še ena smrtna prometna nesreča Lokalec.si Nekaj pred 19. uro smo bili obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Doropolja – Planina pri Sevnici, občina Šentjur. Na kraj so bili napoteni policisti, reševalci in gasilci, poroča PU Celje. Policisti so na kraju ugotovili, da je v prometni nesreči udeležen voznik osebnega vozila, ki je na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl, sopotnik v vozilu pa je telesno poškodovan. Ogled kraja prometne nesreče še poteka, več podrobnosti o prometni nesreči bodo sporočili jutri.

