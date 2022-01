Jamajčan, ki bo smučal na olimpijskih igrah: Slovenci in Slovaki me vedno zmedete #video SiOL.net 38-letni Benjamin Alexander je prvi alpski smučar z Jamajke, ki bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah. Nekdanji model in DJ se s smučanjem ukvarja šele šest let, v zvezi s svojim nastopom na olimpijskem veleslalomu pa ima zelo realistične načrte. V pogovoru za Sportal se je razgovoril o prvih reakcijah ljudi, ki jim je razkril svoje športne ambicije, denarnem vložku, ki ga je investiral v smučarsko pot, povezavi s Slovenijo in še marsičem.

