Dijak s pištolo si je prislužil obdolžilni predlog in prijavo CSD Primorske novice Debelo je moral v ponedeljek pogledati profesor, ko je v razredu videl, kako eden njegovih dijakov drugim razkazuje pištolo. Pozval ga je, naj jo izroči, kar je dijak tudi storil. Policisti so ugotovili, da gre za airsoft pištolo, mladenič pa si je prislužil obdolžilni predlog in prijavo centru za socialno ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni CSD Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Franjo Bobinac

Luka Mesec

Zoran Janković