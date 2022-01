... Mark Boris Andrijanič. (foto: Bobo) Spomnimo: minuli ponedeljek so nekateri mediji v lasti smetarsko-medijskega tajkuna Martina Odlazka, s Primorskimi novicami in tabloidom Svet24 na čelu, orkestrirano poročali o spornem in tudi že razveljavljenem javnem razpisu za pametna mesta in skupnosti, vrednem osem (8) milijonov evrov, ki ga je, kot dokumentirano dokazujemo v nadaljevanju, načrtno za ...