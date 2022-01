Francoski predsednik Emmanuel Macron bo danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavil prednostne naloge Francije med šestmesečnim predsedovanjem Svetu EU, ki ga zaznamujeta pandemična negotovost in francoske aprilske predsedniške volitve. Nosilna tema predsedovanja je strateška suverenost EU. Med ključnimi temami so tudi uresničevanje zelenih in digitalnih ambicij ter ...