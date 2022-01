Kopitarjevi namučili prvake lige NHL SiOL.net Hokejisti Los Angeles Kings so na domačem ledu izgubili proti branilcem naslova iz Floride. Po dveh tretjinah je bil rezultat izenačen (3:3), nato pa so gostje Tampa Bay Lightning v manj kot sedmih minutah zadeli trikrat v polno in si zagotovili zmago, s katero so se povzpeli na vrh lige. Prehiteli so sosede iz Floride, ki so na gostovanju pri Calgaryju ostali praznih rok (1:5). Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar se ni vpisal v strelsko statistiko.

