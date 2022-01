Špela Grošelj se je odzvala na govorice o selitvi v tujino TOčnoTO.si V zadnjih dneh so mediji preplavljeni z novičko, da se Špela Grošelj seli v tujino. No, tako so vsaj namigovali naslovi teh novičk in takole se je odzvala Špela. Špela Grošelj vedno pove odkrito. In ravno to nam je všeč pri njej. V zadnjih dneh se je na veliko govorilo o njeni domnevni selitvi v […] Špela Grošelj se je odzvala na govorice o selitvi v tujino was first posted on 19 januarja, 2022 at ...

Sorodno

























Oglasi